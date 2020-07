Actualidade

O PS propõe consagrar os direitos de resposta e de retificação em relação a conteúdos publicados em plataformas digitais, num projeto de Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital hoje apresentado na Assembleia da República.

Segundo o projeto de lei do PS, "são garantidos os direitos de resposta e de retificação em relação a conteúdos publicados em plataformas digitais", às quais se aplica a diretiva da União Europeia sobre serviços de comunicação social audiovisual, "com as devidas adaptações", e o regime previsto na legislação nacional que regula o acesso à atividade de televisão e o seu exercício.

O PS pretende que seja "obrigatório apor na peça original um aviso e uma hiperligação para o conteúdo da resposta ou retificação, o mesmo se aplicando a pedidos de atualização de informação ultrapassada quando suscetível de gerar danos reputacionais", e que se possa recorrer "da eventual recusa de divulgação" para a ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social.