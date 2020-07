Actualidade

O Instituto de Segurança Social (ISS) solicitou ao Ministério Público para que fossem destituídos os órgãos de gestão da Associação Jardins Escolas João de Deus por suspeitas de ilícitos penais.

Em resposta enviada à agência Lusa, o instituto confirmou a conclusão do processo de averiguações à Associação Jardins Escolas João de Deus, que indiciam terem sido cometidas "irregularidades no âmbito dos acordos de cooperação celebrados com a Segurança Social".

As irregularidades, acrescenta o ISS, deram origem à elaboração de auto de notícia, tendo em vista a instauração de processos de contraordenação por parte dos serviços da Segurança Social aquela Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).