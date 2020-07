Actualidade

Um polícia militar foi hoje preso, juntamente com outras quatro pessoas, numa megaoperação contra milícias que alegadamente atuam num bairro da zona oeste do município do Rio de Janeiro, acusados de extorsão, ameaças e homicídios.

A operação, denominada "Porto Firme", mobilizou cerca de 200 agentes e resultou de uma parceria entre as Polícias Civil e Militar e o Ministério Público do Rio de Janeiro.

A ação visou o cumprimento de 16 mandados de prisão preventiva de membros da organização criminosa, por suspeitas da prática crimes de tráfico de droga e de armas de fogo, extorsões, homicídios, agiotagem e corrupção ativa.