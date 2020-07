Actualidade

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media admitiu hoje, no Parlamento, atrasos na transposição de uma diretiva europeia sobre a atividade dos operadores de televisão e de outras plataformas audiovisuais, que tem de ser concretizada até setembro.

Em causa está uma diretiva europeia, de 2018, que tem como objetivo regulamentar, entre os Estados-membros, a atividade dos serviços de televisão e dos serviços audiovisuais a pedido, conhecidos como VOD (video on demand), e que, em Portugal, obrigará a uma alteração tanto na Lei da Televisão como na Lei do Cinema e do Audiovisual.

A proposta de lei do Governo sobre esta transposição foi aprovada a 25 de junho, em Conselho de Ministros, e foi hoje discutida no Parlamento na generalidade, com o secretário de Estado Nuno Artur Silva a reconhecer que houve atrasos no processo, porque "aconteceu uma situação excecional que atrasou a orientação europeia, as 'guide lines', que demoraram a ser transmitidas mais cedo".