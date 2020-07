Actualidade

O euro baixou hoje em relação ao dólar, após a publicação de números melhores do que o esperado sobre o desemprego nos Estados Unidos.

Cerca das 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1291 dólares, quando na quarta-feira à mesma hora seguia a 1,1337 dólares.

Os Estados Unidos registaram 1,314 milhões de novas inscrições no desemprego na semana passada, uma descida em relação à semana anterior e ligeiramente menos do que era esperado pelos analistas, indicou hoje o Departamento do Trabalho.