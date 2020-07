Actualidade

O programa cultural 365 Algarve regressa a partir de 15 de julho com cinema e literatura, teatro, artes visuais e "piqueniques de charme", anunciou hoje a estrutura.

A quarta edição do 365 Algarve, suspensa entre março e maio deste ano, regressa excecionalmente no verão, de 15 de julho a meados de novembro, com eventos reagendados e com o cumprimento de todas as normas sanitárias impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), garantem em comunicado.

O programa arranca com o Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão (FICLO), entre 15 e 21 de julho, este ano com mais atividades ao ar livre - uma livraria no mercado de Olhão, 'masterclasses', percursos performativos - mas mantendo a competição internacional, a retrospetiva do realizador Albert Serra e o ciclo de cinema italiano, país convidado desta edição.