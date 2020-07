Covid-19

Um caso suspeito de covid-19 foi hoje identificado no Aeroporto da Madeira, indicou o Instituto de Administração da Saúde, sublinhando que a região mantém o total acumulado de 95 infeções, com 93 recuperados e apenas dois doentes ativos.

"O viajante permanece em confinamento numa residência, no concelho do Funchal. Análises laboratoriais e uma investigação epidemiológica estão em curso", refere a entidade em comunicado.

No contexto da operação de rastreio de passageiros à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, iniciada em 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 3.869 colheitas para teste à covid-19, realizadas até às 18:00 do dia de hoje.