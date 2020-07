Actualidade

O novo presidente do Eurogrupo, o irlandês Paschal Donohoe, disse hoje que fará o seu melhor para dar continuidade ao "grande trabalho" de Mário Centeno, que classificou como colega, amigo e (já) "governador".

Na sua primeira intervenção como presidente eleito do fórum de ministros das Finanças da zona euro, na conferência de imprensa que se seguiu à sua eleição, Donohoe não poupou elogios ao trabalho do antigo ministro das Finanças português, garantindo mesmo que tudo fará para dar mostras das mesmas qualidades que viu em Centeno ao longo dos últimos dois anos e meio.

"Quero começar por reconhecer o imenso trabalho do meu colega, meu amigo e agora governador, posso dizer, Mário Centeno, que durante o seu mandato como presidente do Eurogrupo lançou as fundações para permitir que o nosso euro, nossa moeda comum, fosse mais forte e mais resiliente em tempos de grandes desafios", declarou.