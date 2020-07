Covid-19

O Banco Mundial vai disponibilizar este mês a Cabo Verde um empréstimo adicional de 25 milhões de dólares para financiar os esforços para ultrapassar a crise sanitária e económica provocada pela covid-19, anunciou hoje o primeiro-ministro.

Numa mensagem divulgada ao final da tarde, o chefe do executivo, Ulisses Correia e Silva, refere que esta decisão foi comunicada diretamente pelo vice-presidente do Banco Mundial, Ousmane Diagana, durante uma videoconferência que aconteceu esta manhã, com membros do Governo cabo-verdiano.

"O Banco Mundial felicitou o Governo de Cabo Verde pela gestão da pandemia da covid-19 e reiterou o seu engajamento em apoiar Cabo Verde a superar esta crise. Para o efeito, o Banco Mundial confirmou a disponibilização de um montante adicional de 25 milhões de dólares [22,1 milhões de euros] acima do envelope alocado a Cabo Verde, que estará disponibilizado antes do fim de julho através de um empréstimo em termos concessionais", anunciou o primeiro-ministro.