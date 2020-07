Actualidade

O atleta português Pedro Pablo Pichardo venceu hoje a 'Inspiration Games', formato inovador da Liga Diamante, ao registar 17,40 metros, no triplo salto, batendo o número um mundial Christian Taylor (17,27), dos Estados Unidos.

O saltador atingiu esta marca com o vento irregular (+2,3 m/s), tendo ficado com a homologação de 17,17 metros para marca do ano (atingido no sexto salto), mas que não lhe retirou o triunfo na prova.

Disputada em três palcos diferentes, esta prova viu Pichardo, que competia no Estádio Universitário de Lisboa, atingir a marca dos 17,2 metros no primeiro salto. Mas seria no segundo que atingiria a marca com que acabaria por vencer a prova, ao passo que o atleta dos EUA, que saltou em Bradenton, registou os 17,27 metros (vento: +2,3 m/s) apenas no sexto e último salto.