Actualidade

Dezenas de adeptos receberam hoje em euforia, no Estádio do Dragão, o FC Porto, que venceu o Tondela e está a um ponto da conquista do título de campeão nacional de futebol.

Os 'dragões' poderiam ter festejado esta jornada a conquista caso o Benfica tivesse perdido em Famalicão, mas o empate (1-1) colocou a formação portista a um ponto do título, podendo festejar a conquista no próximo jogo, frente ao Sporting.

Os adeptos começaram a reunir-se junto à garagem do Estádio do Dragão pouco tempo depois de terminar o jogo de Famalicão, mas a equipa só chegou já depois da meia-noite.