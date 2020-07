Covid-19

Os Estados Unidos registaram 61.790 casos da covid-19 nas últimas 24 horas, um recorde diário no país que é de longe o que tem mais infeções no mundo, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

Nas últimas 24 horas o país registou ainda 1.011 mortes.

O país contabiliza 133.106 óbitos e 3.108.141 casos confirmados desde o início da pandemia, segundo o balanço realizado às 20:00 de quarta-feira (01:00 de hoje em Lisboa), pela agência de notícias Efe.