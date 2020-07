Covid-19

Milhares de argentinos protestaram maciçamente em mais de 80 cidades contra a quarentena mais prolongada do mundo e em defesa da "liberdade e da justiça" em alusão ao dia da Independência do país.

Pelas ruas das principais cidades, a bandeiras de comemoração do 09 de Julho, dia da Independência, tornaram-se bandeiras de protesto. As buzinas das longas caravanas de carros e as panelas a bater das janelas uniram-se num grito por "liberdade" que pretendia chegar ao Governo.

Para terem certeza disso, centenas de pessoas aglomeraram-se em frente à residência presidencial de Olivos, na área metropolitana de Buenos Aires e em frente à Casa Rosada, sede do Governo, na Praça de Maio.