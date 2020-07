Actualidade

O grupo de metais e percussão da Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP), sob a direção do maestro Pedro Neves, abre hoje, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, o Festival ao Largo, com música de Dmitri Chostakovitch.

Do compositor russo, um dos maiores sinfonistas do século XX, ouvir-se-á "Abertura Festiva". Do programa constam ainda obras de Giuseppe Verdi, Aaron Copland e Georges Bizet, entre outros compositores.

A programação do Festival ao Largo, que este ano, devido à pandemia covid-19, não se realiza no largo fronteiro ao Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), mas no espaço mais amplo do Palácio Nacional da Ajuda, inclui ainda espetáculos de bailado, teatro e cinema.