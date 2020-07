Actualidade

Os Clã arrancam hoje, em Ílhavo, com uma nova digressão para mostrar o álbum "Véspera", num espírito de entusiasmo pelo regresso aos palcos e de incerteza pela imprevisibilidade da pandemia da covid-19.

"Estamos animados com esta possibilidade de voltar aos palcos, embora saibamos que é em condições complicadas. Há uma enorme incerteza sobre como estaremos daqui a três meses, como será o inverno, se haverá ou não uma segunda vaga", afirmou à agência Lusa a vocalista, Manuela Azevedo.

O grupo atua hoje no Festival Rádio Faneca, na Praça da Casa da Cultura de Ílhavo, a 18 de julho no Teatro Municipal de Vila do Conde e, no dia 20, no reinaugurado Teatro Maria Matos, em Lisboa.