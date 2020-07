Actualidade

Seis eurodeputados portugueses integram, como membros permanentes, as novas comissões especiais do Parlamento Europeu (PE), criadas em junho, segundo as listas hoje divulgadas.

Em 19 de junho, o PE aprovou a criação de uma nova subcomissão dos assuntos fiscais, de três comissões especiais sobre cancro, desinformação e inteligência artificial e de uma comissão de inquérito sobre a proteção dos animais durante o transporte.

Na subcomissão dos assuntos fiscais - com um total de 30 membros efetivos - estão os eurodeputados Lídia Pereira (PSD/PPE) e Pedro Marques (PS/S&D).