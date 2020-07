Actualidade

Uma nova "pneumonia desconhecida", mais fatal do que a covid-19, matou mais de 1.700 pessoas este ano no Cazaquistão, na Ásia Central, segundo um aviso emitido pelas autoridades chinesas na quinta-feira.

"O Departamento de Saúde do Cazaquistão e outras agências estão a realizar pesquisas comparativas e ainda não definiram a natureza do vírus que causa esta pneumonia", afirmou a embaixada chinesa no Cazaquistão, em comunicado transmitido aos seus cidadãos a viver no país.

Novos casos de pneumonia de causa não identificada têm vindo a aumentar significativamente, desde meados de junho, apontou a embaixada, acrescentando que, em alguns locais, as autoridades estão a relatar centenas de novos casos por dia.