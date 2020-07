Actualidade

A Agência Internacional de Energia (AIE) reviu hoje em alta as previsões para a procura global de petróleo este ano, especialmente porque a queda verificada no segundo trimestre é menor do que o esperado.

Mas no relatório mensal sobre o mercado petrolífero publicado hoje, a AIE sublinha que todas as previsões são cobertas por uma sombra de incerteza, tendo em conta o forte crescimento dos casos de covid-19 em algumas regiões, particularmente na América do Norte e na América Latina.

Uma mensagem de aviso de que a pandemia não está sob controlo e que existe o risco de que as projeções atuais tenham de ser revistas em baixa.