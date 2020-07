Covid-19

Os bombeiros da Guarda instalaram o dispositivo de combate a incêndios rurais fora do quartel, nas instalações da Pousada da Juventude local, para evitar o contágio de covid-19 entre os elementos do corpo ativo, foi hoje anunciado.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Guarda, Paulo Sequeira, disse hoje à agência Lusa que o procedimento "faz parte do plano de contingência interno", que foi posto em prática no início deste mês.

"Solicitámos apoio à Câmara Municipal da Guarda que, por sua vez, falou com a entidade gestora da Pousada da Juventude, [que já tinha disponibilizado o espaço para acolher profissionais de saúde e outros envolvidos no combate à pandemia] e instalámos ali o destacamento do dispositivo de combate a incêndios rurais, que funciona a partir daquele local, de noite e de dia, deslocando-se os seus elementos ao quartel apenas quando é necessário", explicou o responsável.