Covid-19

Os representantes do Governo de Macau que estiveram presentes hoje no funeral do magnata dos casinos Stanley Ho, em Hong Kong, vão ter de fazer quarentena após o regresso ao território, anunciaram as autoridades.

Em representação do Governo de Macau esteve o secretário para a Economia e Finanças de Macau, Lei Wai Nong. Também o antigo e primeiro chefe do executivo do território e vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês Edmund Ho se deslocou à região vizinha para o funeral, tendo integrado a comissão de organização das cerimónias fúnebres.

Ambos vão ter de respeitar o período de observação médica de 14 dias e realizar dois testes de ácido nucleico, no início e no fim da quarentena, para assegurar que não estão contaminados com o novo coronavírus, confirmaram as autoridades sanitárias de Macau.