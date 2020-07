Actualidade

A ex-embaixadora sueca em Pequim Anna Lindstedt, julgada em Estocolmo por ter ultrapassado as suas competências na tentativa de libertar da China o editor sueco-chinês Gui Minhai, foi hoje absolvida após um julgamento sem precedentes de um diplomata.

Lindstedt foi julgada por ter organizado, em janeiro de 2019, no hotel Sheraton, em Estocolmo, e sem o conhecimento da hierarquia, um encontro entre a filha de Gui Minhai e misteriosos "homens de negócios" que afirmaram ter contactos com as autoridades chinesas.

É a primeira vez na história moderna da Suécia que um embaixador é julgado, num caso que chocou muitos ex-diplomatas e levou Lindstedt a denunciar um processo "kafkiano".