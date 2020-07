Actualidade

As exportações caíram 39% em maio e as importações 40,2%, face ao mesmo mês de 2019, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE), referindo a queda do comércio tanto dentro da UE como fora do espaço comunitário.

Em abril, as exportações tinham diminuído 40,1% e as importações 39,5%, em relação a período homólogo.

A queda deu-se em todas as categorias de produtos, destacando o INE a queda nas exportações e nas importações de material de transporte (-54% e -66,6%, respetivamente). Já excluindo combustíveis e lubrificantes, a queda nas exportações e importações seria menor, de 35,2% e 35,1%, respetivamente.