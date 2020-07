Plano 2020/2030

Portugal deve reforçar a cooperação geopolítica e económica para se tornar um 'player' (ator) atlântico, e não só europeu, segundo uma versão preliminar da proposta de plano de recuperação da economia para os próximos dez anos hoje divulgada.

"O objetivo aqui é transformar Portugal numa potência média do 'soft power' [poder de persuasão], ligando a diplomacia, as missões de solidariedade internacional das Forças Armadas Portuguesas, a tecnologia e a necessidade de combater as ameaças globais, para abrir caminho à criação de plataformas colaborativas que podem resolver problemas e abrir novas vias para a cooperação geopolítica e económica", lê-se no documento elaborado pelo gestor António Costa Silva.

O documento, intitulado "Visão Estratégica para o plano de recuperação económica e social de Portugal 2020-2030", evoca as missões de solidariedade em diferentes países africanos em que as Forças Armadas têm participado, as quais "dão credibilidade a Portugal, promovem a solidariedade internacional e abrem portas no mundo".