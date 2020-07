Covid-19

Académicos de uma universidade britânica defendem que Portugal tem de ser consistente e proativo na forma como recebe turistas para evitar um agravamento da pandemia de covid-19, apesar de considerarem questionável a exclusão dos "corredores de viagem" estabelecidos pelo Reino Unido.

A partir de hoje, 75 países e territórios, como Itália, Grécia, França e Alemanha, estão isentos de cumprir quarentena no Reino Unido, mas Portugal foi excluído da lista devido a um aumento recente do número de casos de infeção com covid-19, sobretudo na área de Lisboa.

Gianluca Pescaroli, professor no Instituto de Redução de Riscos e Desastres da University College London (UCL), disse ser favorável à ideia de "corredores de viagem" devido à importância do turismo para a economia de certos países, como Portugal e Itália, de onde é oriundo.