Plano 2020/2030

O Governo deve eliminar o limite de anos que os bancos e as empresas têm para deduzir prejuízos fiscais ao IRC, segundo a versão preliminar do plano de recuperação económica apresentado ao Governo pelo seu consultor António Costa Silva.

"É importante resolver a questão (...) do número de anos em que os bancos podem utilizar os prejuízos fiscais", defende António Costa Silva na "Visão Estratégica para o plano de recuperação económica e social de Portugal 2020-2030".

A forma de resolver o problema, segundo o mesmo documento, seria através de "uma medida que vise a eliminação do prazo de reporte de prejuízos fiscais em sede de IRC, em sintonia com o que acontece noutros países europeus", medida essa que deve ser "extensível às empresas, em especial as micro, pequenas e médias empresas".