Cabo Verde vai realizar mensalmente cerca de 22.000 testes rápidos à covid-19 para responder à obrigatoriedade de os passageiros que queiram sair das ilhas de Santiago e do Sal apresentarem um teste negativo para a doença, foi hoje anunciado.

A explicação foi avançada pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, numa conferência de imprensa realizada hoje na Praia, referindo que o custo do teste rápido e da respeitava declaração a emitir pela autoridade de saúde será de 1.000 escudos (nove euros), a suportar pelos passageiros das ligações aéreas e marítimas.

"Essa medida implica a realização, no mínimo, de 22.000 testes mensais para os passageiros que vão sair de Santiago e do Sal. É um número bastante considerável", afirmou o ministro, acrescentando que nesta altura Cabo Verde tem 'stock' para, com as necessidades atuais, três meses de testes rápidos.