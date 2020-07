Actualidade

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, vai encontrar-se em Madrid com o rei Felipe VI, com quem terá "almoço de trabalho", no dia 21 de julho, disse à Lusa fonte da Presidência da República.

Este encontro partiu de um convite de Felipe VI efetuado nas cerimónias de reabertura da fronteira entre Espanha e Portugal, e o Presidente da República deverá viajar para Madrid na véspera, dia 20 de julho, adiantou a mesma fonte.

A Assembleia da República autorizou hoje, por unanimidade, esta deslocação do chefe de Estado a Madrid nos dias 20 e 21 de julho, na sequência de um pedido enviado por Marcelo Rebelo de Sousa com a data de quarta-feira, "para um encontro a convite de sua majestade o rei Felipe VI".