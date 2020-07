Plano 2020/2030

O Plano de Recuperação Económica e Social recomenda a expansão das redes do metro de Lisboa e Porto, incluindo a construção de uma nova travessia do Douro a montante da ponte da Arrábida, e uma aposta na mobilidade elétrica.

Segundo a versão preliminar do documento, elaborado pelo consultor do Governo António Costa Silva no âmbito da pandemia da covid-19 e a que a Lusa teve hoje acesso, a rede do Metropolitano de Lisboa deve ser alargada "para zonas densamente povoadas da cidade e da sua periferia imediata".

Ainda em relação a Lisboa, é recomendada a introdução de novas formas de transporte, bem como transportes públicos mais eficientes, atrativos e sustentáveis.