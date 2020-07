Actualidade

A dívida pública mundial vai atingir um nível inédito este ano, representando 101,5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, mais do que no fim da Segunda Guerra Mundial, afirmam responsáveis do FMI num artigo divulgado hoje.

Gita Gopinath, economista-chefe, e Vítor Gaspar, diretor do departamento de Finanças Públicas, defendem, no entanto, num artigo publicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que os governos devem evitar reduzir os gastos muito depressa, devido ao risco de comprometerem a recuperação económica.

"Embora a trajetória da dívida pública possa continuar num cenário desfavorável, um ajustamento orçamental demasiado precoce apresenta um risco ainda maior de comprometer a retoma, com custos orçamentais futuros mais importantes", escrevem.