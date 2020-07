Covid-19

Loures, Lisboa, 10 jul 2020 - O primeiro-ministro considerou hoje "manifestamente injusto" que Portugal esteja na "lista vermelha" de vários países por causa da covid-19 e criticou a forma como está a ser feita a gestão das fronteiras internas na União Europeia.

António Costa assumiu esta posição no final de uma reunião com o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, sobre o combate à pandemia da covid-19, na qual esteve acompanhado pela ministra da Saúde, Marta Temido, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, também coordenador do Governo para a região de Lisboa e Vale do Tejo.

Interrogado sobre o número crescente de países que colocam restrições à entrada de pessoas que estiveram em Portugal, o primeiro-ministro respondeu: "Eu acho que, manifestamente, é injusto".