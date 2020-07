Moçambique/Ataques

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Governo do Japão lançaram hoje um projeto para a prevenção de conflitos em Cabo Delgado, província afetada pela violência armada desde outubro de 2017.

O projeto, apoiado pelo Governo nipónico, visa criar mecanismos de paz, coesão social e a prevenção de conflitos e será coordenado pelo PNUD, em parceria com o Ministério do Interior de Moçambique, refere uma nota conjunta distribuída hoje à comunicação social.

"O Governo do Japão decidiu apoiar principalmente grupos populacionais e comunidades deslocadas com as tensões existentes devido a conflitos violentos, melhorando assim a consciencialização sobre a prevenção da violência e a capacidade de subsistência em Cabo Delgado", disse o embaixador nipónico em Maputo, Kimura Hajime, citado na nota.