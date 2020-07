Covid-19

A Bélgica proibiu hoje a entrada de viajantes vindos de freguesias específicas do distrito de Lisboa, dando luz verde ao resto do país, segundo as últimas informações no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros belga.

Portugal passou para a categoria 'verde' no modelo de semáforo, mas os concelhos da Amadora e de Odivelas, assim como as freguesias de Queluz-Belas, Massamá-Monte Abraão, Agualva--Mira Sintra, Algueirão--Mem-Martins, Rio de Mouro e a de Cacém--São Marcos, no Concelho de Sintra, a freguesia de Santa Clara, no Concelho de Lisboa, e as de Camarate, Unhos, Apelação e Sacavém--Prior Velho, no Concelho de Loures, são classificadas como 'vermelhas' estando a entrada na Bélgica interdita a viajantes com origem nestas.

As entradas são condicionadas (luz laranja no semáforo) a vindas de Chipre (teste obrigatório), da Gronelândia e Ilhas Faroé, na Dinamarca (teste obrigatório), Reino Unido (quarentena) e Islândia (teste ou quarentena).