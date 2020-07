Covid-19

O impacto orçamental acumulado das medidas de política para combate à covid-19 somou 1.784 milhões de euros até final de maio, cerca de 2,7 vezes o valor reportado em abril, refletindo uma aceleração em cadeia, segundo contas da UTAO.

Na "Apreciação Sintética da Evolução Orçamental" relativa ao período de janeiro a maio de 2020, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) explica que "este impacto resulta do efeito combinado da diminuição da receita cobrada (869 milhões de euros) e do acréscimo da despesa (915 milhões de euros), com um peso de 2,7% na receita e 2,6% na despesa efetiva".

As medidas destinadas a apoiar a saúde representaram 14,6% (260 milhões de euros) e as destinadas a apoiar a economia pesaram 85,4% (1.524 milhões de euros).