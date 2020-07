Actualidade

O Open de Portugal em golfe vai deixar de ser apenas pontuável para o Challenge Tour e vai voltar a integrar, este ano, o calendário do European Tour, entre 17 e 20 em setembro, no Royal Óbidos.

Depois de um interregno de dois anos, a 58.ª edição do Open de Portugal pontuará para o Challenge Tour e European Tour, assumindo assim a categoria de 'dual ranking', e completará o 'swing Ibérico', juntamente com o Portugal Masters e o Estrela Damm N.A. Andalucia Masters.

O torneio português já estava previsto para setembro no Royal Óbidos Spa&Golf Resort, mas integraria apenas a 'Road to Mallorca' do Challenge Tour. Graças ao regresso ao European Tour, depois de interrupção em 2017, o Open de Portugal vê o 'prize-money' ascender dos 200 mil euros para os 500 mil euros.