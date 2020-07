Covid-19

O impacto direto conhecido de 1.784 milhões de euros das medidas contra a covid-19 no saldo global das Administrações Públicas representa 45% do agravamento total registado até maio, segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

Na "Apreciação Sintética da Evolução Orçamental" relativa ao período de janeiro a maio de 2020, hoje divulgado, a UTAO reporta que, "em termos comparáveis, o saldo global das Administrações Públicas foi -3.168 milhões de euros, o que corresponde a uma deterioração de 3.966 milhões de euros na posição orçamental em contabilidade pública".

De acordo com os peritos do parlamento, "o impacto direto conhecido das medidas de política covid-19 (1.784 milhões de euros) representa 45% do agravamento do saldo global", sendo os restantes 55% explicados "por medidas de política covid-19 não identificadas, deterioração da economia (estabilizadores automáticos e efeitos noutros agregados orçamentais) e outros eventos, sendo impossível quantificar os contributos de cada parcela com a informação disponível".