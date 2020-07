Actualidade

O líder do movimento Somos Coimbra, José Manuel Silva, disse hoje que pretende tornar a cidade de Coimbra num polo "nuclear e acelerador" de uma grande área metropolitana da região.

O antigo bastonário da Ordem dos Médicos, que encabeça a única lista concorrente para coordenador da comissão política do movimento, ambiciona uma grande área metropolitana que "faça frente à bipolarização do país, entre as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto".

José Manuel Silva, eleito vereador do município de Coimbra nas últimas eleições autárquicas pelo Somos Coimbra, juntamente com a urbanista Ana Bastos, apresenta a moção "Pela afirmação de Coimbra e pelo desenvolvimento de todo o concelho".