Actualidade

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) congratulou-se hoje com a reconstrução do dique e canal condutor geral da margem direita do leito central do rio Mondego, a tempo da abastecer os campos agrícolas neste verão.

Em comunicado, a CAP adianta que a obra, concluída pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) na zona de rotura em Santo Varão, foi executada na sequência do rombo do canal do Mondego que ruiu nas cheias de dezembro de 2019.

"Trata-se de uma intervenção complexa, executada em tempo recorde, num contexto de pandemia, que merece o reconhecimento da parte da Confederação ao trabalho desenvolvido pelos técnicos e serviços oficiais envolvidos, sob coordenação da APA, com um desfecho ansiosamente aguardado pelos milhares de agricultores do Vale do Mondego", refere o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, citado na nota.