Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou hoje que o aumento de casos de pneumonia no Cazaquistão deverá corresponder a casos não diagnosticados de covid-19, rejeitando para já falar de "um novo vírus", como fizeram diplomatas chineses.

"A trajetória ascendente de casos de covid-19 [no Cazaquistão] sugere que muitos destes casos [de pneumonia atípica] são casos de covid-19 por diagnosticar, mas mantemos as opções em aberto até haver uma confirmação definitiva", afirmou em conferência de imprensa o diretor executivo do Programa de Emergências Sanitárias da organização, Michael Ryan.

O epidemiologista irlandês afirmou que a OMS está a trabalhar com as autoridades de saúde cazaques para aferir a qualidade dos testes feitos às pessoas que adoeceram com pneumonia para "garantir que não se trata de falsos negativos".