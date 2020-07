Covid-19

Portugal realizou desde março cerca de 1,3 milhões de testes à covid-19, revelou hoje a ministra da Saúde, frisando que esta é uma estratégia "intensiva e alargada" da qual o Governo se compromete "a não abdicar".

"Portugal permanece o quinto país da União Europeia que mais testes realiza. Essa é uma informação pública. Realizamos, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, desde 01 de março até ontem [quinta-feira] mais de um milhão e 316 mil testes", disse Marta Temido.

De acordo com a governante, a percentagem de testes realizada em março foi de 6,1%, número que subiu para 26,4% em abril, enquanto em maio se registou na ordem dos 30,2% e em junho nos 26,8%. No presente mês, com dados atualizados a quinta-feira, a percentagem é de 8,5%.