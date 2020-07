Covid-19

Dezasseis alunos do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), que estão infetados com covid-19, foram transferidos do Hospital Sousa Martins para uma unidade de alojamento disponibilizada pela Câmara Municipal, foi hoje anunciado.

O presidente do município da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, disse hoje à agência Lusa que, na quinta-feira, os 16 estudantes que se encontravam internados no hospital da cidade "foram para restabelecimento" no edifício do Centro Apostólico Dom João de Oliveira Matos, que vai funcionar como "residência social".

O edifício foi disponibilizado pela autarquia, que assegura meios de vigilância, equipamentos de telecomunicações e a higienização do espaço, enquanto que o IPG fornece a alimentação e a Unidade Local de Saúde (ULS) fará o acompanhamento dos estudantes "do ponto de vista da saúde".