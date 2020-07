Actualidade

Um fóssil de cerca de 115 milhões de anos encontrado no nordeste do Brasil e pertencente a uma espécie de dinossauro até então desconhecida foi apresentado hoje por cientistas do Museu Nacional do Rio de Janeiro.

É o "Aratasaurus museunacionali", uma nova espécie de terópodes de tamanho médio, que com 3,12 metros de altura, que podia pesar até 34,25 quilos, mas que, sendo jovem, pode crescer ainda mais até atingir seu estágio adulto.

O nome da especie faz uma homenagem ao Museu Nacional do Rio de Janeiro.