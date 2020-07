Covid-19

Angola aumentou hoje o número de casos de covid-19 para 462, com mais quatro infetados, anunciou o secretário de Estado para a Saúde Pública angolano, Franco Mufinda.

Os novos casos referem-se a três pessoas do sexo feminino e uma do sexo masculino, com idades entre um e 32 anos, sendo um dos infetados proveniente da Rússia num voo de repatriamento.

Franco Mufinda salientou que as autoridades sanitárias angolanas continuam a intensificar a testagem na comunidade entre os mercados, grupos de risco e centros-sentinela, tendo sido hoje escolhido o local dos Mártires de Kinfangondo, em Luanda, onde foram rastreadas cerca de 1.000 pessoas, através de testes rápidos (serológicos).