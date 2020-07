Actualidade

Cerca de 70% da população empregada em Portugal ocupava cargos no setor terciário em 2019, segundo um retrato do país divulgado hoje pela Pordata que aponta para uma população mais qualificada.

De acordo com o relatório publicado no dia em que se assinala o Dia Mundial da População, os dados referentes a 2019 da distribuição dos trabalhadores portugueses pelos diferentes setores confirmam a afirmação crescente do setor dos serviços, que a presidente da Pordata, Luísa Loura, atribui, em grande medida, ao turismo.

"O turismo teve um 'boom' muito forte nos últimos anos e, ao crescer tanto, contribuiu para o crescimento do setor terciário, o que faz com que nos outros setores a proporção tenha baixado", explicou.