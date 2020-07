Covid-19

Cerca de 200 atletas olímpicos brasileiros, condicionados pelo impacto da covid-19 no Brasil, começarão a embarcar para Portugal a partir da próxima sexta-feira, para várias semanas de treinos, informou o Comité Olímpico do país.

A denominada "Missão Europa" aguardava autorização por parte do Governo português, devido a restrições impostas pelos estados-membros da União Europeia (UE), que no final de junho mantiveram o Brasil na lista de países impedidos de atravessar as fronteiras do bloco europeu.

Contudo, o executivo português deu o aval aos atletas olímpicos devido a "condições especiais previstas para brasileiros em exercício de atividade profissional no país", segundo indicou o Comité Olímpico do Brasil (COB), na sexta-feira.