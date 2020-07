Covid-19

A Venezuela prolongou sexta-feira, até 13 de agosto, o estado de exceção em vigor desde março, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia da covid-19 no país com 8.803 casos confirmados.

"O Presidente Nicolás Maduro pediu para prolongar por mais um mês o estado de alarme constitucional, para continuar a combater a pandemia no nosso país, para atender um surto que está afetando a Venezuela", anunciou a vice-presidente da Venezuela.

Num contacto telefónico com a televisão estatal venezuelana, Delcy Rodríguez, sublinhou a importância de toda a população "esforçar-se para romper as cadeias de transmissão" do coronavírus.