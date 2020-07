Actualidade

As forças de segurança da Índia mataram hoje seis militantes separatistas Naga numa troca de tiros num estado do nordeste fronteiriço com Myanmar, informaram as autoridades indianas.

O combate aconteceu quando soldados paramilitares e agentes da polícia indianos invadiram um esconderijo de militantes numa floresta espessa no estado de Arunachal Pradesh, disse o chefe da polícia estatal.

Um soldado foi ferido nos combates, mas o seu estado é estável, disse