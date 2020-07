Actualidade

Cerca de 47 mil pessoas já participaram, até esta data, nos 15 roteiros turísticos locais, lançados pelo Governo de Macau para impulsionar a economia, afetada pela covid-19, afirmou hoje a diretora dos Serviços de Turismo.

Maria Helena de Senna Fernandes falava à margem das cerimónias, esta manhã, do 15.º aniversário da inscrição do centro histórico da cidade na lista do património mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Este plano de turismo doméstico é avaliado em reuniões de coordenação semanais, incluindo a possibilidade de lançar mais roteiros, dada a elevada procura, disse.