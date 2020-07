Actualidade

Um surfista de 17 anos morreu hoje atacado por um tubarão, naquele que é o segundo ataque fatal numa semana e, pelo menos, o quinto na Austrália este ano.

De acordo com a polícia, o adolescente estava a surfar na praia de Wooli, perto de Grafton, a cerca de 600 quilómetros (370 milhas) a norte de Sidney, no estado de Nova Gales do Sul, pouco antes das 14:30, quando foi atacado.

O ataque do tubarão causou-lhe graves lesões nas pernas.