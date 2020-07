Actualidade

O ex-Presidente timorense Xanana Gusmão resignou ao cargo de representante especial do Governo de Timor-Leste para os processos das fronteiras marítimas e do desenvolvimento do projeto petrolífero do Greater Sunrise, no Mar de Timor.

Xanana Gusmão apresentou a sua resignação numa carta enviada ao primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, na sexta-feira e a que a Lusa teve acesso hoje.

Na carta de duas páginas, Xanana Gusmão refere-se em particular à decisão do Governo, anunciada esta semana, de alterar a liderança da Timor Gap, exonerando o seu presidente, Francisco Monteiro.