Actualidade

A coordenadora do BE fez hoje um duro ataque ao líder do PSD, que acusou de fazer um favor ao primeiro-ministro, e evitou o "agradecimento" antecipado ao apoio do ministro Pedro Nuno Santos a um candidato presidencial bloquista.

Catarina Martins considerou "extraordinário" que o líder do maior partido da oposição ache que um primeiro-ministro "não deve responder ao parlamento", a propósito de um aparente entendimento entre PS e PSD para mudar o regimento da Assembleia da República e que põe fim aos debates quinzenais, espaçando-os mais no tempo.